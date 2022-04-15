بروكسل – توقع اتحاد الصلب العالمي، تباطؤ نمو الطلب العالمي على الصلب في عام 2022 إلى 0.4 بالمئة، من نمو 2.7 بالمئة في 2021، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع مستويات التضخم.

وقال الاتحاد في تقرير، امس إن الطلب سيرتفع إلى 1840 مليون طن في العام الحالي، ثم سينمو بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2023 إلى 1881.1 مليون طن.

وأظهر التقرير، أن التوقعات الحالية هي عرضة لارتفاع درجة عدم اليقين، مع استمرار الحرب في أوكرانيا وصعود معدلات التضخم.

وحسب التقرير، فإن التعافي من صدمة الوباء كان أقوى مما كان متوقعًا في العديد من المناطق في عام 2021، رغم استمرار مشكلات سلسلة التوريد وموجات كورونا.

وأشار التقرير، أن حجم تأثير الصراع الروسي الأوكراني سيختلف عبر المناطق، اعتمادًا على التجارة المباشرة والتعرض المالي لكلا البلدين.

واستمر نشاط البناء العالمي في التعافي من عمليات الإغلاق ليسجل نموًا قياسيًا بنسبة 3.4 بالمئة، على الرغم من الانكماش في الصين في عام 2021.

وحسب التقرير، كان الانتعاش مدفوعًا بدفع البنية التحتية كجزء من برامج التعافي في العديد من البلدان، وستكون الاستثمارات المتعلقة بتحويل الطاقة من المرجح أن يدفع نمو قطاع البناء لسنوات قادمة.

ورجح التقرير أن يواجه قطاع البناء بعض الرياح المعاكسة من ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة.

في المقابل، كان تعافي صناعة السيارات العالمية في عام 2021 مخيبا للآمال حيث أدت اختناقات سلسلة التوريد إلى وقف زخم الانتعاش في النصف الثاني من العام.

وتوقع التقرير، أن تؤخر الحرب في أوكرانيا أي عودة لسلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي، خاصة في أوروبا. ​​​​​​​

الأناضول