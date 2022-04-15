تونس – توقع البنك الدولي، امس استقرار معدل التضخم في تونس عند مستوى 6.5 بالمئة في عامي 2022 و2023، وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2021.

ولفت البنك في تقرير بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في أوقات عدم اليقين”، إلى ان الاقتصاد التونسي سجل انكماشا بـ 9.2 بالمئة في 2020، ونموا بـ 2.9 بالمئة في 2021، وتوقع تسجيل نمو بنسبة 3 بالمئة في 2022، و3.5 بالمئة في 2023.

وواصل معدل التضخم في تونس نسقا تصاعديا في الأشهر الأربعة الأخيرة ليصل إلى 7.2 بالمئة في مارس / أذار الماضي، من 7 بالمئة في فبراير /شباط السابق له

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمتها تداعيات أزمة فيروس كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد.

وتسعى تونس إلى التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار لدعم ميزانيتها.

الأناضول