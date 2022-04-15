الرياض – ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال مارس/ آذار الماضي، 2 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ يونيو/ حزيران 2021، الذي سجل فيه 6.2 بالمئة.

وارتفع التضخم في السعودية خلال يناير/ كانون الثاني الماضي للشهر الـ27 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، ثم بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومية)، الخميس، ارتفاع التضخم 0.3 بالمئة على أساس شهري.

جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا بنسبة 4.7 بالمئة بسبب البنزين الذي ارتفع 14.7 بالمئة.

كذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي.

ورفعت السعودية ، أكبر مُصدر نفط في العالم، الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته دوريا اعتبارا من مطلع 2018.

واعتبارا من يوليو/ تموز 2020، بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب كورونا.

الأناضول