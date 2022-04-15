السعودية – انتصر التعاون السعودي على نظيره سباهان أصفهان الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، امس في استاد “الملك عبد الله” بمدينة بريدة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحملت ثلاثية التعاون توقيع كل من، نواف الصبحي، وزي لويس، ويزيد البكر، في الدقائق 34، 47، 77.

وتصدر التعاون ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن الدحيل القطري، والذي تغلب بدوره على باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف لاثنين لحساب ذات الجولة.

ويأتي باختاكور في المركز الثالث بـ 3 نقاط، بينما حل سباهان أصفهان رابعا بنفس الرصيد.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الثانية، تعادل القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي بهدفٍ لمثله، حيث تقدم الأول بهدف للمدافع البنمي روديريك ميلير في الدقيقة 68، قبل أن يعادل حسين القحطاني النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وكذلك في المجموعة الثالثة، انتهى لقاء الغرافة القطري مع شباب أهلي دبي الإماراتي بالتعادل بهدفٍ لمثله.​​​​​​​

أحرز هدفي المباراة كل من سفيان هاني في الدقيقة 44 للغرافة، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا في الوقت بدل الضائع لشباب أهلي دبي.

الأناضول