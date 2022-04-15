ليبيا – أكد الخبير القانوني الليبي في مجال النفط عثمان الحضيري أن زيادة الإنتاج لا ترتبط بضخ الأموال، لأن المشكلة تكمن في عنصرين الأول تهالك بنية صناعة النفط، والثاني هجرة الخبرات من القطاع أو تهميشها بشكل كامل.

الحضيري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن هناك 65 ألف عامل في القطاع، 20 بالمئة منهم فقط يؤدون وظيفة حقيقية، أو لهم علاقة بعمليات الإنتاج والتصنيع في أحسن الأحوال، والباقي طاقات معطلة غير منتجة أو غير مؤهلة.

وتابع الحضيري: “ليس بإمكان إدارة مؤسسة النفط ولا الشركات التابعه لها فعل أي شيء يتعلق برفع الإنتاج والوصول للمعدلات السابقة قبل العام 2011، أو حتى المحافظة على المعدلات الحالية”.

الحضيري أكد أن خطة رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تفتقد للمصداقية نظرا لغياب وزارة النفط صاحبة الولاية القانونيه على قطاع النفط ماليًا وفنيًا، وأيضًا غياب مؤسسة النفط الذراع الفني للمؤسسة لتنفيذ الخطة.