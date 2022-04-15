ليبيا – زار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وزارة التعليم العالي بالحكومة لمتابعة سير العمل بها.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى عقده اجتماعا مع القائمين على الوزارة والجهات التابعة لها للاستماع لمشاكل وصعوبات سير العملية التعليمية وتطورات مشاريع برنامج عودة الحياة للجامعات وما ينقصها وأعمال الصيانة واستحقاقات أعضاء هيئة التدريس المتعثرة.

ووجه الدبيبة دعوة للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماع موسع بحضور كافة أجهزة الحكومة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية وربط الجامعات مع الجهات المعنية مبديا استعداد الحكومة لتخصيص الأموال والقرارات اللازمة لحلحلة كافة المشاكل للرقي بالعملية التعليمية.

وأوصى الدبيبة بضرورة عودة البطولات الجامعية والمسابقات الرياضية والثقافية على مستوى ليبيا وتفعيل دور الجامعات ومراكزها البحثية والاستشارية لدعم صناعة القرار واقتراح الحلول العلمية لحل المختنقات التي تواجه الدولة.