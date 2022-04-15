أوكرانيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اكتشاف قواتها طائرات مسيرة مزودة بأجهزة خاصة برش مواد بيولوجية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وأعرب قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أثناء إحاطة قدمها اليوم الخميس، عن قلق موسكو إزاء عثور الوحدات الاستخباراتية لقواتها المسلحة في التاسع من مارس، في أراضي مقاطعة خيرسون، على ثلاث طائرات مسيرة مزودة بحاويات يصل حجمها 30 لترا وأجهزة رش.

وتابع كيريلوف: “وفقا للمعطيات المتوفرة، كانت أوكرانيا قد اقتنت في يناير 2022 عبر منظمات وسيطة أكثر من 50 جهازا من هذا النوع يمكن استخدامها لرش مواد بيولوجية ومواد كيميائية سامة”.

وذكّر كيريلوف بأن وزارة الدفاع الروسية سبق أن كشفت وثائق تنص على منح براءة اختراع في الولايات المتحدة لجهاز خاص بنقل ورش مواد بيولوجية، وتقديم السلطات الأوكرانية طلبا إلى شركة “بيرقدار” التركية بشأن إمكانية تزويد طائراتها المسيرة بأجهزة رش.

واختتم الجنرال إحاطته اليوم بالقول إن وزارة الدفاع الروسية “تواصل تحليل الوثائق التي تدل على ارتكاب الإدارة الأمريكية ونظام كييف جرائم في أراضي أوكرانيا”.

المصدر: RT