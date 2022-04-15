الدفاع الروسية تكشف عن عمل منظومتيها “فاغوت” و”شتورم” المضادتين للدبابات في أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف عن عمل منظومتيها “فاغوت” و”شتورم” المضادتين للدبابات في أوكرانيا

روسيا – نشرت وزارة الدفاع الروسية تقريرا صحفيا يسلّط الضوء على استخدام منظومتي “فاغوت” المحمولة و”شتورم – إس” ذاتية الحركة المضادتين للدبابات في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وقال أحد مشغّلي المنظومتين روسيتي الصنع من إحدى الوحدات العسكرية الروسية إن عملهما في القتال يختلف كثيرا عنه أثناء إجراء التدريبات القتالية في ميادين التدريب الروسية وأضاف قائلا:” لا تتاح في القتال الحقيقي فرصة لإيجاد موقع مستور يمكن أن تُطلق منه صواريخ مضادة للدبابات. وتتطلب الأوضاع القتالية إطلاق النار فورا بعد الوصول لميدان القتال”.

يذكر أن منظومة “شتورم – إس” ذاتية الحركة تُخصص لمكافحة الدبابات وغيرها من المدرعات، لكنها يمكن أن تستخدم أيضا ضد المروحيات وغيرها من الأهداف المحلّقة على ارتفاع منخفض.

أما منظومة “فاغوت” المحمولة المضادة للدبابات فتخصص لحماية القوات الصديقة في اتجاهات هامة من دبابات العدو.

ويتراوح مدى عمل منظومة “شتورم – إس” بين 400 متر (المدى القصى) و5000 متر (المدى الأقصى).

أما مدى عمل منظومة “فاغوت” فيبلغ 2000 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا