ج السودان – رحب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو بإعلان جمهورية جنوب السودان، تشكيل القيادة الموحدة للقوات النظامية، تنفيذا لاتفاق سابق، ووصفه بالخطوة المهمة.

وقال دقلو عبر صفحته في “فيسبوك”، إن تلك الخطوة “بالطبع خطوة مهمة نحو تنفيذ الترتيبات الأمنية، ونحو استكمال مطلوبات عملية السلام والاستقرار بالبلاد”.

وأضاف أن تلك الخطوة “تؤكد التزام الأطراف، وسعيهم المستمر لإحلال السلام بالبلاد، وتؤكد بصفة خاصة على الحكمة والإرادة الصادقة التي يتحلى بها فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت، وتطلعه الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق إليه شعب بلاده”.

وكانت أطراف النزاع في جنوب السودان وقعت اتفاقا في الثالث من الشهر الجاري لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وهيكلة القيادة العليا للقوات النظامية، وذلك برعاية سودانية وحضور دقلو الذي أعلن في حينه أن مساعي بلاده “نجحت في تقريب وُجهات النظر بين الأطراف في جمهورية جنوب السودان”.

وأشار دقلو في حينه إلى أن التوصل للاتفاق تم بعد “التغلّب على كثير من المصاعب والتعقيدات”.

ووجه الشكر لرئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير، ولجميع الأطراف الإقليمية الضامنة للاتفاق خاصة أوغندا، كينيا، وإثيوبيا.

وكان رئيس جنوب السودان أعلن قبل ذلك بأيام موافقته “الفورية” على مقترحات السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات التي سلّمها له دقلو مطلع الشهر الجاري.

المصدر: RT