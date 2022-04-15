ليبيا – قدر مؤسس سوق الأوراق المالية الليبية سابقًا والخبير الاقتصادي سليمان الشحومي حاجة قطاع النفط والغاز إلى 10 مليارات دولار على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الإنتاجية.

الشحومي رأى في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن حكومة تصريف لأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تعيش حالة التخبط وهي تغادر المشهد، اكتشفت فجأة أنها أهملت قطاع النفط وأفقدته القدرة على المناورة والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي محاولة هزلية ادعت قدرتها على رفع القدرة الإنتاجية والمساهمة في تغطية العجز في بالسوق العالمية.

وأضاف أنه سيكون أمام الحكومة القادمة عندما تباشر مهامها فعليًا في أقرب وقت أن تركز على إعادة تأهيل وتطوير القطاع، وستكون تحديات توفير التمويل أمر في غاية الأهمية، والبحث عن أشكال ومصادر التمويل المختلفة محليًا وخارجيًا، عبر أوعية مختلفة تفتح الباب للاستثمار المشترك والمنضبط، الهادف إلى تحقيق مصلحة الجميع.