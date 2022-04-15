ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها علي العابد مع رئيس مجلس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض آلية تنظيم الغرف التجارية، وتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي من شأنها تفعيل عمل الغرف في تنظيم السوق المحلي وانسياب السلع لتحقيق الاستقرار بالأسعار.

العابد أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة ضرورة تفعيل الغرفة ووضع خطة عمل وفق رؤية واضحة تساهم في التنمية الاقتصادية والمساهمة بتنفيذ الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وخاصة في المشاريع الصناعية والزراعية، وذلك في إطار دعم وتطوير الصناعة المحلية وتحقيق التنوع الاقتصادي بالمنطقة.

ونوه العابد إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم عمل الغرف التجارية.