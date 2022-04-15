ليبيا – أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي أسامة الفرجاني الاستعداد لاستقبال رحلات شركة مصر للطيران والشركات العربية الأخرى، وذلك بعد أن أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها، بدءًا من 18 أبريل الجاري.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “لم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن. ونتوقع أن تكون هناك مراسلة رسمية بالخصوص، يوم السبت القادم،ومطار بنينا الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال طائرات شركة الطيران المصرية، ولا مشكلة لدينا”.

وأوضح أن مطار بنينا يستقبل حتى الآن شركة عربية واحدة، وهي الخطوط الجوية التونسية، وباقي الرحلات لشركات ليبية محلية؛ لافتًا إلى افتتاح صالة الركاب في منتصف شهر مايو القادم،متوقًعا استئناف عدد من الشركات العربية والعالمية الرحلات إلى بنغازي.

وأشار إلى أن ممثلين من الخطوط الأردنية والمصرية والمغربية قاموا بزيارة بنغازي للاطلاع على أوضاع البنية التحتية والإجراءات الأمنية والسلامة داخل مطار بنينا الدولي.

الفرجاني قال بهذا الصدد: “حتى الآن، لم يقروا أي مواعيد محددة لاستئناف الرحلات بشكل رسمي، ولديهم بعض الملاحظات الأمنية وتمت معالجتها من طرفنا”.