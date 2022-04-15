ليبيا – علق المحلل الليبي كامل المرعاش على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بإيفاد الموظفين الـ27 للعمل في 27 دولة حول العالم، قائلًا: إن هذا القرار يعد ضمن سياسة عبد الحميد الدبيبة الشعبوية، التي تتضمن شراء الولاءات والذمم، دون مراعاة لأية معايير سواء مهنية أو علمية.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن هؤلاء الموظفين هم من المقربين ومن عائلات وعشائر زعماء المليشيات والحرب يدافعون عن الدبيبة وحكومته التي وصفها بـ”المتمردة”.

واعتبر أن وزارة الخارجية أصبحت وكرًا للمليشيات وعائلاتها، مشيرًا إلى أن الدبيبة أصبح يرسل المقربين إليه للاستجمام والراحة والبعد عن جحيم الحياة اليومية في ليبيا، على حساب الشعب الليبي، ودون أي حاجة حقيقية لوجودهم في هذه السفارات التي تشهد تكدسًا غير مسبوق في الموظفين.