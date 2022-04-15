ألمانيا – ثبت البنك المركزي الأوروبي، امس أسعار الفائدة دون تغيير رغم تصاعد التضخم، فيما أكد على ضرورة إنهاء مشتريات الأصول الصافية في إطار برنامج شراء السندات في الربع الثالث 2022.

وأوضح المركزي في بيان، أنه أبقى البنك على معدل الفائدة على الودائع عند -0.5 بالمئة مواكبا لتوقعات المحللين.

وأبقى على برنامجه لشراء الأصول الذي ينفذه منذ الفترة التي سبقت بداية الجائحة، عند 40 مليار يورو في أبريل/نيسان و30 مليار يورو في مايو/أيار و20 مليار يورو في يونيو/حزيران المقبل.

وبين المركزي أن أية تعديلات على أسعار الفائدة الرئيسية، ستحدث بعد مرور بعض الوقت على انتهاء برنامج شراء السندات وستكون تدريجية.

وأوضح أن البيانات الصادرة منذ اجتماعه الأخير، تعزز توقعاته بأن صافي مشتريات الأصول يجب إنهاؤها في الربع الثالث.. “القرار سيعتمد على البيانات وسيعكس تقييم البنك للتوقعات”.

وتابع المركزي: “يتسبب العدوان الروسي في أوكرانيا في معاناة هائلة.. كما أنه يؤثر على الاقتصاد في أوروبا وخارجها.. النزاع وما يرتبط به من حالة عدم اليقين، يؤثر بشدة على ثقة الشركات والمستهلكين”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وأشار المركزي إلى أن الاضطرابات التجارية تؤدي إلى نقص جديد في المواد والمدخلات، فضلا عن تسبب الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية في انخفاض الطلب وإعاقة الإنتاج.

وأكد أن كيفية تطور الاقتصاد بشكل حاسم ستعتمد على كيفية تطور الصراع، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الحالية والتدابير الأخرى الممكنة.

الأناضول