ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الخميس عددًا من رؤساء الفروع البلدية، ممثلين عن عدد 62 فرعًا بلديًا بالمنطقة الشرقية، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في الفروع البلدية، والخطوات المطلوب اتخاذها لدعم بعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والأمن.

وأكد رؤساء الفروع البلدية خلال اللقاء استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان من خلال مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمهد الطريق للسلام، وصولاً لإجراء الانتخابات.

بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي، العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفروع البلدية بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، موضحًا أن هذه البلديات جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه ضمن استحقاقات المرحلة، لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في ليبيا.

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