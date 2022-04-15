ليبيا – أكد عضو لجنة مجلس الدولة المشارك في اجتماعات القاهرة محمد الهادي أن المشاورات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة تخص فقط الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر.

الهادي نفى خلال تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري ما تردد عبر وسائل إعلام محلية ودولية من وجود مقترح قدمته الحكومة المصرية أو البعثة الأممية بخصوص السلطة التنفيذية، أو طرح فكرة حكومة مصغرة أو تعديلات وزارية على حكومة فتحي باشاآغا، على أن تقوم الأخيرة بتنظيم العملية الانتخابية.

وأوضح أن جلسات اللجنتين استؤنفت أمس الخميس، وأنها خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل، وفق كلامه.

وكشف الهادي انسحاب عضوين من لجنة مجلس النواب اعتراضا على توسع النقاشات حول آلية تعديل النقاط الخلافية كون بعض المحسوبين على تيار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، يتخوفون من وجود دستور مستفتى عليه أو الوصول إلى قاعدة دستورية، كما رأى.

وبسؤاله عن أسباب رفض لجنة البرلمان فتح أي نقاش حول إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات، قال: “الحقيقة أن هناك تيارًا في البرلمان وعلى رأسهم المستشار عقيلة صالح لا يريدون الوصول إلى أي عملية انتخابية؛ لأنهم متأكدون من أن العملية الانتخابية تعني إبعادهم عن المشهد السياسي برمته”.