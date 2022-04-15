ألمانيا – انخفضت أسعار الذهب، امس بعد أن سجلت ارتفاعات على مدى 6 جلسات متتالية، وسط توجه البنوك المركزية الأوروبية إلى مزيد من إجراءات رفع الفائدة للسيطرة على التضخم.

وتترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي، اليوم، وسط ترجيحات بعدم تعديل سياسة أسعار الفائدة، ولكن قد يتبنى البنك وضع الأسس لتشديد السياسة النقدية خلال الصيف، مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي.

وعند الساعة (09:23 ت.غ)، انخفضت الأسعار الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.47 بالمئة أو 9.3 دولارات، لتتداول عند 1968.49 دولارا للأوقية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.60 بالمئة أو 11.9 دولارا، لتسجل 1972.80 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.27 بالمئة عند 99.64 نقطة.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

الأناضول