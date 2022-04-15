وانضم أوباميانغ (32) عاماً إلى برشلونة خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وغاب عن التسجيل خلال المباريات الثلاثة الأولى مع العملاق الكتالوني، قبل أن يترك بصمته الأولى في الفوز على فالنسيا بتسجيله ثلاثة أهداف خلال المواجهة.

ومنذ هذه اللحظة، لم يتوقف أوباميانغ عن التسجيل، ليصل المهاجم الغابوني المخضرم إلى الهدف العاشر في (14) مباراة فقط، وهو السجل الذي عجز الكثير من الأساطير عن تحقيقه في برشلونة أمثال ميسي وسواريز وفيا.

واحتاج ميسي إلى خوض (38) مباراة بصحبة برشلونة لتسجيل الهدف الـ10، أما الهداف الإسباني السابق دافيد فيا فاحتاج إلى خوض (18) مباراة للوصول الهدف العاشر، فيما خاض لويس سواريز (24) مباراة قبل الوصول إلى الهدف العاشر.

ويملك برشلونة ثلاثة أساطير فقط يتفوقون على أوباميانغ في هذا الجانب، وهم البرازيليون رونالدو الذي سجل الهدف العاشر في (9) مباريات، وروماريو الذي وصل الهدف العاشر في (12) مباراة، ولازلو كوبالا، صاحب الجنسيات الثلاثة، حيث لعب مع منتخبات (تشيكوسلوفاكيا السابقة، المجر، إسبانيا) والذي سجل 10 أهداف في 13 مباراة فقط بقميص برشلونة.

جدير بالذكر أن أوباميانغ قدَّم أفضل مستوياته بصحبة أرسنال الذي خاض معه (128) مواجهة، أحرز خلالها (68) هدفاً، قبل أن يرحل في يناير بفعل خلافات مع المدرب ميكل أرتيتا، الذي تعمد تجميده عن اللعب لفترات طويلة، ما شكك بقدرات قائد منتخب الغابون على تقديم الإضافة لفريق برشلونة، قبل أن يثبت العكس بسرعة قياسية.