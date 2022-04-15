ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وكذلك مواقف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا، وكذلك التصويت الأخير في الأمم المتحدة ضد روسيا بشأن عضويتها في مجلس حقوق الإنسان يكشف أنهما هاويان في ممارسة السياسة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن الجانب الروسي يدرك جيدًا أن هؤلاء الأشخاص الذين تولوا المناصب لا يعبرون عن الشارع الليبي ولا عن التوجهات الليبية، وأن مواقفهم يجب أن تبنى على هذا النحو.