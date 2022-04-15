إبوظبي – أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على تباين، امس رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة.

وبحلول الساعة 12:31(ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران، عند 106.53 دولار، بارتفاع 1.89 دولار أو بنسبة 1.81 بالمئة،.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/أيار، 1.48 دولار أو بنسبة 1.47 بالمئة، إلى 102.08 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 13621 نقطة، مدعوما بمكاسب اسهم قيادية تقدمها سهما مصرف الراجحي وعملاق النقط “ارامكو”، مرتفعين بنسبة 1.42 بالمئة و0.82 بالمئة على الترتيب.

في الإمارات، سجل مؤشر بورصة دبي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 3585 نقطة، بعدما زاد سهما “إعمار” العقارية بنسبة 1.67 بالمئة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.29 بالمئة.

وهبط مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.4 بالمئة إلى 9947.7 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما بنك أبوظبي الأول و”الدار” العقارية، منخفضين بنسبة 1.97 بالمئة و1.54 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.47 بالمئة إلى 14125 نقطة، مدفوعا خصوصا بهبوط أسهم مصرفية يتقدمها ينط قطر التجاري منخفضا بنسبة 2.38 بالمئة، وتراجع سهم “قطر للوقود” بنسبة 1.65 بالمئة.

وارتفع المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.18 بالمئة إلى 9147.2 نقطة، وقاد المكاسب سهم “أوريدو” القطرية للاتصالات مرتفعا بنسبة 35.5 بالمئة، وزاد سهم “طيران الجزيرة” بنسبة 4.35 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.82 بالمئة إلى 4239.2 نقطة، وقاد الخسائر سهما “أعلاف ظفار” و”المطاحن العمانية”، منخفضين بنسبة 8,54 بالمئة و6.4 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر البحرين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2100.7 نقطة، مدفوعا بهبوط ثلاثة أسهم، تقدمها سهم “البحرينية الكويتية للتأمين” منخفضا بنسبة 2.38 بالمئة، ونزل سهم بنك السلام بنسبة 2.04 بالمئة

الأناضول