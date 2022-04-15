ليبيا – تطرق تقرير تحليلي إلى التأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء كورونا وقضايا الأمن الغذائي والمائي والحوكمة والشفافية على دول شمال إفريقيا ومن بينها ليبيا.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “أفريكان بيزنس” الدولي وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد نقل عن مدير مركز “كرول” الأميركي للدراسات “أمين أنتاري” قوله إن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا وزيادة أسعار النفط عالميا أثرت هي الأخرى على واقع هذه الدول.

وأضاف “أنتاري” إن الموسم الحالي لم يكن ممطرًا بشكل جيد ما قاد للاعتماد على استيراد المنتجات الأساسية ومنها القمح وهو ما بات يواجه القيود الصارمة مع اقتراب فصل الصيف ما يمثل تحديًا كبيرًا للبلدان في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ومنها ليبيا.

وتحدث “أنتاري” عن الفشل بإجراء الانتخابات وتعيين فتحي باشاآغا رئيسا لحكومة الاستقرار، مبينًا إن امتلاك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة خطة مدعومة من الغرب لإجراء انتخابات رئاسية في يونيو المقبل لا تمنع تعريض البلاد لخطر العودة إلى الفوضى بعد سنوات من الهدوء.

ترجمة المرصد – خاص