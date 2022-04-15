ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية أن تفضي الخلافات بين وفدي مجلسي الدولة والنواب والتي وصفها بالجوهرية إلى توافق خلال اجتماع الطرفين أمس الخميس.

حويلي وفي اتصال مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن هناك اختلافات جوهرية بين أعضائها؛ حيث يتمسك وفد الأعلى للدولة بضرورة وضع القاعدة الدستورية، فيما يتحدث وفد مجلس النواب عن التعديل الدستوري 12، الذي لا يعترفون به.

وأوضح أن الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القاهرة استعرضت المعوقات التي تواجه المسار الدستوري، والاختلافات بين أعضاء اللجنة من الطرفين، مما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى توافق، مرجحًا أن يتحقق خلال الاجتماعات الصباحية والمسائية والمتواصلة إلى غاية 20 أبريل الجاري.

حويلي أكد أن هناك عددًا من المبادرات ولكن من المبكر الحديث عنها، مشيرًا إلى أنهم سيعقدون اجتماعين في اليوم مع النواب بغية الوصول إلى توافقات وإنهاء الأزمة.