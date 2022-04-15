مصر – أكد أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن هناك أنباء عن بدء أعمال خرسانية على جسم سد النهضة، خاصة في الجانب الغربي.

وأضاف شراقي عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، أمس الخميس، أنه طبقا لصور الأقمار الصناعية فإن المخزون الحالي لسد النهضة يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 575 مترا فوق سطح البحر، بانخفاض مليار متر مكعب واحد منذ فتح بوابة التصريف 12 مارس الماضي، وثلاثة مليارات متر مكعب من أعلى منسوب عند نهاية الفيضان في أكتوبر الماضي، الذي وصل إلى 580 مترا، ثم استقر بعد انتهاء الفيضان عند منسوب 576 مترا، بمقدار 8 مليارات متر مكعب هي إجمالي التخزين الأول والثاني في العامين الماضيين.

كما يظهر في صورة أمس 14 أبريل عمل التوربين رقم 10، واستمرار تدفق المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف، وظهور بعض الجزر نتيجة انخفاض المخزون.

وأوضح عباس شراقي أن إثيوبيا تستهدف تخزينا ثالثا بحوالي 10 مليارات متر مكعب عن طريق تعلية السد بمقدار 20 مترا، بما يعادل حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة، وهذا مستحيل في الفترة الزمنية المتبقية على الفيضان الجديد (أقل من ثلاثة أشهر).

المصدر: RT