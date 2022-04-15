تركيا – فاز الأسترالي سام ويلسفورد، امس بسباق المرحلة الخامسة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye) بنسخته الـ 57.

وانطلق سباق المرحلة الخامسة من ولاية مانيسا (غرب)، واختتم في منطقة “أيوالق” بولاية باليكسير، بمسافة 191.7 كيلو مترا، ومشاركة 160 دراجا.

وفي ختام السباق، تمكن الدراج الأسترالي ويلسفورد من فريق “DSM” الهولندي من الفوز في المرحلة الخامسة التي قطعها في 4 ساعات و13 دقيقة و49 ثانية.

وحل ثانيا، الدراج البلجيكي جاسبر فيليبسين من الفريق البلجيكي ألبيسين فينيكس، وثالثا الدراج الهولندي أرفيد دي كليين، من الفريق الأمريكي هيومن باورد هيلث.

والأحد، انطلقت المرحلة الأولى من منافسات النسخة الـ57 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye)، في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم “سباق مرمرة”، وحاز طابعا دوليا عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.

ويعد السباق الأول والوحيد العابر للقارات ويتألف من 8 مراحل طولها الإجمالي ألف و303 كلم، وتختتم فعالياته بالجولة الثامنة والأخيرة في إسطنبول يوم 17 أبريل/ نيسان الجاري.

الأناضول