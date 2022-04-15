ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي مافرك” الجنوب إفريقية تداعيات أزمة المناخ على الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا باتجاه الأراضي الأوروبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن الصحفي الاستقصائي الأميركي المتخصص بمتابعة ملف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا نحو أوروبا “إيان أوربينا” قوله إن أزمة المناخ ستؤدي إلى تفاقم الوحشية ضد هؤلاء من الأفارقة وإسناد مصيرهم لدولة فاشلة.

وشدد “أوربينا” على وجوب تغيير نظام التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين المعتمد على تمويل الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبيين لتعذيب هؤلاء مشيرا إلى أن البديل يتمثل في خلق طرق أوروبية أكثر استدامة للتعامل مع الأفارقة لأن العوامل المناخية ستدفع الملايين لخارج أوطانهم في العقود القليلة القادمة.

وأضاف “أوربينا” إن الأوروبيين تسببوا بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لأن المهاجرين غير الشرعيين يبقون في مراكز الاحتجاز الليبية لمدد تمتد من 7 إلى 13 شهرا ويتعرض الكثير منهم للضغط بسبب الابتزاز لدفع 500 دولار لإجراء مكالمة هاتفية مع قريب يمكنه إنقاذهم.

وتابع “أوربينا” بالقول إن من لا يملك من يرسل المال له سيكون مصيره التعذيب أو البيع لمركز احتجاز آخر أو إطلاق سراحه بعد ذلك ومنهم من يستخدم للعمل من دون أجور في الزراعة والبناء والدعارة مؤكدا إن من يتم إطلاق سراحهم ينتهي بهم الحال في حي قرقريش الفقيرفي العاصمة طرابلس.

وبين “أوربينا” إن هذا الحي هو المنطلق لمحاولة أخرى للذهاب إلى إيطاليا ما يعني احتمالية إلقاء القبض على من يحاول ذلك وتكرار سيناريو الاعتقال وما يليه موضحا إن عدد قليل من المهاجرين غير الشرعيين يستسلمون ويعودون إلى بلدانهم الأصلية.

ترجمة المرصد – خاص