ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية الضوء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأزمة الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الأزمة في ليبيا تتأثر بشكل حاد بقوى خارجية وبهذه الحرب لأن الأطراف الدولية الغارقة في المستنقع الليبي هي ذاتها المنغمسة في نظيره الأوكراني وهي الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وأكد التقرير إن بوادر صراع هذه الأطراف في ليبيا بدأت بسعي موسكو لإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس قبل أسابيع قليلة من بدء النقاش حول تمديد ولايتها وتعيين رئيس جديد لها فضلا عن رفضها تمكين الديبلوماسية الأميركية المخضرمة ستيفاني ويليامز.

وأضاف التقرير إن هذه المساعي صبت في إطار منع ويليامز من الحصول على شرعية دولية تتجاوز مهمتها الحالية المتمثلة بمنصب المستشارة الأممية فضلا عن رفض الروس لهيمنة الجانبين الأميركي والبريطاني على مهمة الأمم المتحدة ومنعهم تعيين الديبلوماسي الأميركي “ريتشارد ويلكوكس”.

وتابع التقرير إن “ويلكوكس” عمل في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ما زاد من تعقيد الموقف بالنسبة لواشنطن وحلفائها الساعين إلى تعزيز نفوذهم في ليبيا مشيرا إلى أن الأزمة بين الأطراف الـ3 على الأرض الليبية ولدت منذ الشرارة الأولى لأحداث العام 2011 التي أدت لاغتيال العقيد الراحل القذافي.

وأضاف التقرير إن الأزمة وصلت لأقصى حد لها في نوفمبر وديسمبر الماضيين بعد أن دعمت موسكو السماح لمؤيدي نظام العقيد الراحل القذافي بخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية فيما ضغطت واشنطن لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية لقطع الطريق أمام المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

وبين التقرير إن بداية الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت مواجهة شرسة بين موسكو والدول الغربية حول الوضع في ليبيا لا سيما مع سعي رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لكسب رضا الولايات المتحدة في وقت رحبت فيه روسيا بتنصيب فتحي باشاآغا رئيسا لحكومة الاستقرار.

وأوضح التقرير إن موسكو رحبت بحكومة الاستقرار مع تأكيدها استعدادها للتعاون معها والمضي قدما معها لتحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا مبينا إن الإسلام السياسي يرى في الجانب الغربي حليفا له ونظيره الروسي خصما له فضلا عن ممارسة حرب الشائعات لخلط الأوراق في البلاد وتقسيمها.

وتحدث التقرير عن سعي الولايات المتحدة للتهدئة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله بسبب خطورة ملف الطاقة في الأزمة الأوكرانية وانعكاساته السلبية على الجانب الأوروبي وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي والتحول لنظيره الليبي.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى استمرار معاناة الليبيين وبلادهم على خلفية تواصل صراع الأطراف الـ3 في أوكرانيا مبينا إن هذا الحال سيبقى حتى يهدأ الوضع الأوكراني الذي يسهم توترة في تعميق الأزمة الليبية وخلق فجوة بين الأطراف المتصارعة داخل ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص