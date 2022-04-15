السعودية – أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين لـ18 فريقا بدءا من موسم 2023-2024.

وأوضح الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”، أمس الخميس، أن الموسم المقبل سيشهد هبوط فريقين من دوري المحترفين، مقابل صعود 4 أندية من دوري الدرجة الأولى.

ولكن هذا النظام سيكون استثنائيا لمدة موسم واحد، وبعدها تهبط 3 فرق للدرجة الأولى، وتصعد مثلها.

كما قرر الاتحاد السعودي إلغاء قاعدة الهدف الاعتباري في مسابقاته بدءا من الموسم المقبل، في مباريات خروج المغلوب.

واعتمد الاتحاد السعودي عدد اللاعبين غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل 2022 – 2023 على النحو التالي: “كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: 8 لاعبين غير سعوديين، على أن تضم قائمة المباراة 7 منهـم بحـد أقصى، فيما يسمح للأندية بـدءا من موسم 2023 – 2024 بإشراك كامل عدد اللاعبين غير السعوديين في المباراة”.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة القدم