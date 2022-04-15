ليبيا – قال خبير الطاقة الليبي عيسى رشوان إن انحياز حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن طريق وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش ومندوبها في الأمم المتحدة طاهر السني أقسمت قسم الولاء على خدمة المصالح الأمريكية على أي أرض وتحت أي سماء.

رشوان وحول إمكانية استفادة الغرب من إمدادات الطاقة الليبية في ظل اضطراب الأسواق العالمية، أشار في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن إنتاج النفط في ليبيا لا يمكن زيادته عن مليون و600 برميل يوميًا، خاصة أن أنابيب الضغط لا يمكنها أن تتحمل عمليات ضغط أكبر، خاصة أن البنى التحتية مقامة منذ 40 عامًا ولا يمكنها تحمل الضغط.