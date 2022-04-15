روسيا – قامت نساء روسيات بدعم العملية العسكرية الخاصة التي يقوم بها الجيش الروسي في أوكرانيا على طريقتهن الخاصة، حيث طلين أظافرهن بألوان العلم الروسي ورموز العملية العسكرية.

والرموز المستعملة هي حرفا “Z” و”V” التي رسمت على المدرعات والأليات العسكرية الروسية التي تشارك في العملية، لتمييزها عن آليات العدو.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الروسية معنى الحروف اللاتينية التي كتبت على الآليات، موضحة أن حرف “Z” يعني “من أجل النصر”، فيما يعني حرف “V” المهمة ستنفذ، والقوة في الحق”، فيما لم يتم تحديد ما يرمز له الحرف “O”.

وفي سياق متصل، دعمت روسيات بلادهن ضد الحملات التي تشنها الدول الغربية على موسكو في جميع المجالات منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ونظم مؤثرون روس، بمن فيهم عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية المعروفة والدي جي، وعارضة الأزياء الروسية فيكتوريا بونيا، نظموا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد شركة شانيل الفرنسية، ووثقوا لحظات تمزيقهم حقائب من صنع الشركة الشهيرة، كتعبير عن رفضهم لقرارها تقييد مبيعاتها في روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكانت شانيل قد أكدت على أنها أوقفت بيع ملابسها وعطورها وإكسسواراتها وغيرها من المنتجات للزبائن الذين كانوا يعتزمون استخدام تلك المنتجات في روسيا احتجاجا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأغلقت شانيل متاجرها داخل روسيا، كما فعل عدد كبير من العلامات التجارية الأخرى.

المصدر : RT