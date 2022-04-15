وجاء تأهل وست هام على حساب ليون الفرنسي بفوزه عليه 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما حجز لايبزيغ مقعده على حساب أتالانتا الإيطالي (3-1)، وأينتراخت فرانكفورت على حساب برشلونة الإسباني (4-3)، ورينجرز على حساب سبورتينغ براغا البرتغالي (3-2).

وفي الدور نصف النهائي، يلعب وست هام ضد أينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه لايبزيغ نادي رينجرز.