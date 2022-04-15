إيطاليا – بلغ لايبزيغ الألماني نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، امس عقب فوزه خارج قواعده على أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد في إياب دور الثمانية.

وأحرز لايبزيغ هدفه الأول عبر لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 18 بعد تمريرة من زميله كونراد لايمر.

وأمن الفريق الألماني، الذي كان الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، انتصاره بهدف ثان وقع عليه نكونكو أيضا في الدقيقة 87 من علامة الجزاء.

يذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ليواصل الفريق الألماني مشواره القاري بفضل فوزه في أرض الخصم.​​​​​​​

ويواجه لايبزيغ في نصف النهائي المتأهل من مباراة غلاسكو رينجرز الأسكتلندي مع سبورتينغ براغا البرتغالي، حيث انتهى الذهاب بين الفريقين بانتصار الثاني بهدفٍ دون مقابل.

الأناضول