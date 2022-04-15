 لحظة بلحظة.. اليوم الـ51 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا امس يومها الـ51 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا..

  • روسيا ترسل أكثر من 700 طن من المساعدات لسكان دونباس وأوكرانيا

دوليا..

  • الأمم المتحدة تفرج عن 100 مليون دولار لسبع دول لمواجهة أزمة مرتبطة بأحداث أوكرانيا
  • بلومبرغ: الغرب بين خيارين إما الحفاظ على قدرته الدفاعية أو تزويد كييف بالأسلحة
  • مسؤول: أرمينيا تسدد مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
  • نيويورك تايمز: نائبان في الكونغرس الأمريكي يزوران كييف
  • خبير اقتصادي ياباني: فصل روسيا عن نظام SWIFT سيزعزع الدولار
  • دير شبيغل: أسباب تاريخية وراء اعتماد ألمانيا على موارد الطاقة الروسية

 

المصدر : RT