ليبيا – أصدرت وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال بيانًا صحفيًا بشأن تحويل 6 مليارات دولار لحساب الوزارة في المصرف المركزي من الإيرادات التصديرية.

البيان الذي تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن عملية التحويل أتت تتويجًا لجهود رئاسة الحكومة ومؤسسة النفط في طرابلس وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظية المصرف المركزي، مشيرًا إلى أنه يمثل جانبًا من أموال إيرادات النفط ومشتقاته والغاز.

وأضاف البيان إن هذه التحويلات المالية سيتم من خلالها تغطية الإنفاق الحكومي المتمثل بالأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة والمعاشات الأساسية ونفقات دعم المحروقات وأعمال النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية والعاجلة والعلاج بالداخل والخارج.