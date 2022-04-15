إيران – اتهمت منظمة العفو الدولية، امس السلطات الإيرانية بارتكاب انتهاكات صادمة للحق في الحياة، بتعمد حرمان السجناء المرضى من الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.

وأشارت المنظمة، في تقرير لها إلى أنه “من أشكال القسوة القاتلة هذه منع أو تأخير تلقي السجناء للعلاج بالمستشفيات في حالات الطوارئ، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية طوال مدة سجنهم، مما يؤدي إلى تدهور المشاكل الصحية، ويلحق بالسجناء المرضى مزيدا من الألم والمعاناة، ويسفر في نهاية المطاف عن وفيات كان من الممكن تجنبها”.

ورأت أن “هذه الانتهاكات للحق في الحياة تنبع من ثقافة راسخة في السجون الإيرانية لا تكترث كثيرا بحرمة الحياة الإنسانية والكرامة المتأصلة للسجناء، وتسهِل حدوثها الصلاحيات الممنوحة لمسؤولي السجون بلا حسيب ولا رقيب، وسط مناخ من الإفلات من العقاب عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاكات الأخرى ضد السجناء”.

وأشارت المنظمة إلى أنها فحصت الملابسات المحيطة بوفاة 92 رجلا وأربع سيدات في الحجز في شتى أنحاء إيران منذ يناير 2010، كما وثقتها المنظمة أو أفادت بها جماعات مستقلة لحقوق الإنسان.

وأضافت: “هذه الحالات هي مجرد أمثلة دالة وليست حصرية، فمن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات في الحجز أعلى من ذلك بكثير”.

المصدر: amnesty