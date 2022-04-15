ليبيا – كشف تقرير إخباري لهيئة الإذاعة السويسرية عن شروع السلطات القضائية في سويسرا بإجراءات جنائية عن مزاعم بتهريب وقود مملوك للدولة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مكتب المدعي العام السويسري تأكيده فتح تحقيقات رسمية مع شركة تجارية مقرها سويسرا بتهمة التواطؤ في عمليات السلب والنهب للوقود الليبي بعد شكوى جنائية قدمتها منظمة “تريل إنترناشيونال إكستيرنال لنك” غير الحكومية قبل عامين.

وأضاف التقرير إن مكتب التدقيق العام تحدث عن شكوك تم إثباتها في تحقيق أولي مع الامتناع عن إعطاء مزيد من المعلومات مؤكدا وجود تحقيق أجرته منظمة سويسرية أخرى غير حكومية تدعى “بابلك آي” قامت بتعقب شبكة تجارة النفط غير الرسمية من ليبيا.

وتحدث التقرير عن شراء أكثر من 50 ألف طن من الوقود من ليبيا في العامين 2014 و2015 وتحويلها وتخزينها في مالطا بمساعدة جماعات مسلحة وسلسلة من الوسطاء مشيرا إلى أن الشروع بالإجراءات القضائية خطوة مهمة لمساءلة الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في مناطق النزاع.

ترجمة المرصد – خاص