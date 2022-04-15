الأردن – أرسلت الإدارة الأمريكية الحالية إلى الكونغرس ميزانية مقترحة للسنة المالية المقبلة 2023، تتضمن تخصيص 1.45 مليار دولار للأردن.

وأوضح المكتب الإعلامي في السفارة الأمريكية في عمان، إن الرئيس جو بايدن، أرسل للكونغرس ميزانية مقترحة للسنة المالية المقبلة 2023، تتضمن تخصيص 1.45 مليار دولار للأردن.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان، إن المبلغ المقترح للأردن للعام المقبل يفوق أي طلب رئاسي سابق يتعلق بالميزانية المخصصة للأردن، مؤكدا أن الكونغرس الأمريكي هو الذي سيقرر المبلغ النهائي للأردن للسنة المالية 2023.

وعن المساعدات الأمريكية للأردن للأعوام الخمسة المقبلة، أشار إلى أن “المسؤولين الأمريكيين والأردنيين يناقشون كيفية هيكلة هذه المساعدات المستقبلية ومذكرة التفاهم الجديدة”، مؤكدا أن “المحادثات لا تزال قائمة”.

المصدر: “عمون”