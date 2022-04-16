أفغانستان تعلن عن مناقصتين لتطوير حقلين كبيرين من المعادن

أفغانستان تعلن عن مناقصتين لتطوير حقلين كبيرين من المعادن

أفغانستان – ذكرت وكالة “سبوتنيك أفغانستان” أن حركة طالبان الحاكمة أطلقت مناقصتين لتطوير حقلين كبيرين من المعادن، علما أن تقارير رجحت احتمال أن تكون أفغانستان تجلس فوق كنز من المعادن الثمينة.

ووفقا لوزارة المناجم في الحكومة الأفغانية الجديدة فإن المناقصتين هما:

1. رواسب الحديد (قطاع 4) في منطقة قوريان بمحافظة هرات.

2. احتياطيات الرصاص (قطاع 4) في منطقة تولاق بمحافظة غور.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الشركات المهتمة في المناقصتين مدعوة للمشاركة في العطاء المصنف كمشروع وطني كبير.

وفي وقت سابق أفاد موقع “أويل برايس” (oilprice) الأمريكي بأن قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في أفغانستان قدرت بنحو تريليون دولار منذ سنوات، وذلك حسب إحصاءات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

المصدر: RT + سبوتنيك