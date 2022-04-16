استقرار أسعار الذهب عالميا بعد إغلاق التداول وارتفاعه في مصر

استقرار أسعار الذهب عالميا بعد إغلاق التداول وارتفاعه في مصر

الولايات المتحدة – شهد سعر الذهب عالميا، صباح اليوم السبت، استقرارا عند الأرقام التي سجلها مساء أمس الجمعة، جراء توقف التداول وإغلاق البورصة العالمية في عطلة نهاية الأسبوع.

ومع نهاية تعاملات أمس الجمعة، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا فى العقود الآجلة تسليم يونيو، وفي المعاملات الفورية.

واستقرت الأسعار مع إغلاق البورصة عند 1974.80 دولار للأوقية (الأونصة) للعقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو، و1975.54 دولار للأوقية للمعاملات الفورية، كما سجلت أسعارا جاءت كالآتي:

– بالأونصة: 1974.8 دولار.

– بالغرام: 63.49 دولار.

– بالكيلوغرام: 63491.25 دولار.

أما أسعار الذهب في مصر، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا اليوم، حيث جاءت كالآتي:

– سعر الذهب عيار 24 قيراطا: 1164 جنيها (كان قد سجل 1160 جنيها مساء أمس الجمعة).

– سعر الذهب عيار 21 قيراطا: 1018 جنيها (كان قد سجل 1015 جنيها مساء أمس الجمعة).

– سعر الذهب عيار 18 قيراط: 873 جنيها (كان قد سجل 880 جنيها مساء أمس الجمعة).

– سعر الجنيه الذهب: 8144 جنيها (كان قد سجل 8120 جنيها مساء أمس الجمعة).

المصدر: RT + “المصري اليوم”