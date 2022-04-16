روسيا – أكدت وزارة الخارجية الروسية صحة المعلومات عن إرسال مذكرات احتجاج إلى الدول التي تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتزودها بالأسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، يوم الجمعة: “نعم، أرسلناها”، وذلك ردا على طلب التعليق على تقرير صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية بهذا الصدد.

وأضافت أن المذكرة تم توجيهها إلى جميع الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد أفادت في وقت سابق بأنها اطلعت على مذكرة احتجاج روسية، وجهت إلى واشنطن بشأن قرار الإدارة الأمريكية توريد أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي