ليبيا – قالت عضوة لجنة البرلمان المشاركة في اجتماعات القاهرة أسماء الخوجة إن لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة تعملان على تجميع المواد الدستورية الخلافية، وأنه سيتم عرض تلك المواد على اللجنتين.

الخوجة أشارت في تصريح لموقع “القاهرة 24” إلى أنه تم تحديد تلك المواد من خلال التواصل مع شخصيات ليبية مختلفة التوجهات ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والمستشارين، في محاولة لإيجاد نصوص بديلة تلبي تطلعات الشعب بالدستور، تمهيدًا لطرحه للاستفتاء.

وأكدت أن المفاوضات بين الوفدين تسير بخطى جيدة، وأن اللجنتين يأملان في تحقيق مساعي الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة خلال السنوات الماضية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما لفتت إلى أنه في حال فشل الاجتماعات الحالية في القاهرة في التوصل إلى توافق بين المجلسين الدولة والنواب بشأن الدستور، سيتم تشكيل لجنة أخرى لإعداد قاعدة دستورية تهدف لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.