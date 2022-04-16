تونس – ذكرت الرئاسة التونسية أن رئيس البلاد، قيس سعيد، أجرى اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن عبد الله الثاني، بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

وجاء في بيان الرئاسة أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد أجرى، صباح اليوم الجمعة 15 أبريل 2022، محادثة هاتفية مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، للاطمئنان على صحته وللإعراب له عن أحر مشاعر التآزر وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل”.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، يوم الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها الملك عبد الله الثاني، في أحد المستشفيات الألمانية.

وذكرت تقارير سابقة أن ملك الأردن كان يعاني من آلام بالعمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته بالعمليات الخاصة استدعت خضوعه لعملية جراحية بناء على نصيحة الأطباء.

المصدر: RT