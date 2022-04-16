القدس – طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، وعضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، القوات الإسرائيلية بالانسحاب من المسجد الأقصى.

وبحث الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع حسين الشيخ، التصعيد الإسرائيلي صباح هذا امس الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، والذي أدى إلى إصابة أكثر من 153 مصليا واعتقال المئات.

وطالب الجانبان بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من باحات المسجد الأقصى المبارك، والسماح للمصلين بالدخول بكل حرية للمسجد الأقصى وباحاته للصلاة وأداء الشعائر الدينية، محملين الجانب الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الذي يخالف الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.

وأكد الطرفان، ضرورة الابتعاد عن أجواء التصعيد والتوتر الذي تقوم به القوات الإسرائيلية وذلك للحفاظ على قدسية الشهر الفضيل.

وتم الاتفاق خلال الاتصال، على استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين الفلسطيني والأردني بخصوص ما يجري في المسجد الأقصى المبارك ووقف هذا التصعيد الإسرائيلي بحق المقدسات وتدنيسها.

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية