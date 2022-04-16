ليبيا – أكد محمد اللافي الحقوقي والسياسي الليبي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أصبح في موقف حرج بعد أن تخلى عنه الجميع، حتى أكبر حلفائه أنقرة، واستقالة معظم وزرائه أو القبض عليهم بقضايا فساد.

اللافي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال: إن الدبيبة لم يكن ولم يعد رجلًا توافقيًا ولا حكومته للوحدة الوطنية، خاصة بعد أن تسبب بسياساته في إفشال المسار الأمني والعسكري والقطيعة والتصعيد مع الشرق والجنوب، بعكس فتحي باشاآغا الذي أظهر تجاوبًا واستعدادًا للحوار مع الجميع والقبول بالآخر المختلف.

ورجح أن تكون البلاد أمام تسليم قريب للسلطة في العاصمة طرابلس، خاصة مع فشل الدبيبة في أهم ملفين يهمان العالم الخارجي النفط والمسار العسكري.

ولفت إلى أن باشاآغا يستطيع بعلاقاته واتصالاته ودعمه داخل طرابلس والمنطقة الغربية عمومًا دخول العاصمة في أقرب وقت، لكن الوقت لم يكن مناسبًا للانشغال العالمي بالملف الروسي الأوكراني، وكذلك أن الدبيبة كان يحاول خداع الغرب باستعداده للانتخابات إلا أن ذلك أصبح مستحيلًا فأدركوا أن وجوده لن يفيد.