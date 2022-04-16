ليبيا – علق رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية سمير المهدي على إيقاف تونس تصدير المواد الغذائية نحو الأسواق الليبية ،قائلاً: إن إيقاف التصدير جاء لحماية الأمن الغذائي التونسي بدرجة أولى وهذا شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه خاصة أن الجميع يعيش أزمة اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

المهدي وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أكد أن إيقاف تونس تزويد السوق الليبية بالخضر لن يتجاوز شهر رمضان لتعود الأمور إلى نصابها، لأن السوق الليبية أحد أهم مسالك التصدير بالنسبة لتونس.

وأوضح المتحدث أن القرار يشمل 4 أنواع من الخضر فقط وهي البصل والفلفل والطماطم والبطاطا، ما سيدخل نوعا من الربكة على مستوى أسعار هذه المواد في الأيام المتبقية من شهر رمضان بالنظر إلى الإقبال على المنتوجات.

ونفى المهدي تقدم الدولة الليبية بطلب لتونس لاستثنائها من قرار إيقاف التصدير باعتباره قرارا ظرفيا، جاء فحسب لإحداث توازن داخلي في السوق المحلية التونسية، مشيرا إلى أن ليبيا مفتوحة على أسواق دولية أخرى يمكنها تغطية احتياجاتها الذاتية.