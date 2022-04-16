إنجلترا – سيكون ملعب “ويمبلي” في لندن، اليوم السبت، مسرحا لموقعة ليفربول ومانشستر سيتي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتقام المواجهة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت غرينيتش، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقا لموقع “thehardtackle”، فينتظر أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

ليفربول

أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرغيل فان دايك، أندي روبرتسون، تياغو ألكانتارا، فابينيو، هندرسون ، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

مانشستر سيتي

زاك ستيفن، كانسيلو، روبن دياز، إيميرك لابورتي، ناثان آكي، رودري، غوندوغان، برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.

وسيلعب الفائز من مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في المباراة النهائية، مع الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي التي ستجمع غدا الأحد بين تشيلسي وكريستال بالاس.

المصدر: thehardtackle