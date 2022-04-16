ليبيا – باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعات سرقة منقولات مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان والمرافق – الجبل الأخضر؛ وتحصيل مجموعة من أعضاء هيئة الشرطة لعطايا لا حَقَّ لهم فيها.

مكتب النائب العام أوضح أن التحقيق جاء بعد رؤية عدد من المتهمين وهم يشرعون في نقل كمية من أنابيب نقل المياه على متن شاحنات في نطاق دائرة الإدارة العامة للبحث الجنائي – شحات.

وأضاف:” مأمور الضبط القضائي بادرَ إلى طلب ما يرشده إلى مشروعية حيازة المنقولات؛ فعجِزَ الناقل عن إثبات مشروعية الحيازة؛ وقامت لدى مأمور الضبط القضائي مظاهر اقتضت منه استهلال إجراءات جمع الأدلة بسماع أقوال الناقل؛ فَقَادَت إلى إدراك حقيقة أن المنقولات مُحَصَّلَة من جريمة سرقة”.

وتابع” وبفراغ مأمور الضبط القضائي من الإجراءات؛ تولى وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة البيضاء الابتدائية – إجراءات التحقيق في واقعة سرقة عدد ( 2800 ) أنبوب معدني مخصص لتنفيذ أعمال الإمداد المائي إلى المجمعات السكنية في مدينة سوسة؛ فأظهرت الإجراءات تقاضي من كُلِّفَ بحراسة الأنابيب مبلغاً مالياً قدره (58.000 د.ل)؛ نظير السماح للجناة بنقلها؛ وكذلك تقاضي بعض من رجال هيئة الشرطة العاملين في دائرة مديرية أمن شحات مبلغاً مالياً قدره (100.000 د.ل) نظير تحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المسروقة عبر البوابات والتمركزات الأمنية”.

ولفت إلى أنه بعد إجراءات استجواب المتهمين بارتكاب الواقعات؛ انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمة السرقة احتياطياً على ذمة القضية؛ وتم المباشره بإجراءات طلب رفع القيود الإجرائية في مواجهة الموظفين العموميين المتهمين بتقاضي رِشَى نظير إسهامهم في جريمة السرقة عن طريق المساعدة بامتناعهم عن النهوض بمسؤولية عملهم المنوط بهم.