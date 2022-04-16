روسيا – وقع رئيس الاتحاد الروسي لرياضة رفع الأثقال، مكسيم أغابيتوف، ونظيره البيلاروسي، بافيل لوباتشيف، اتفاقية تعاون، بحسب ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.

ونقلت “تاس” عن مسؤول في الخدمة الصحفية للاتحاد الروسي لرفع الأثقال، قوله: “عقد اجتماع أمس الخميس في موسكو بين رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال، مكسيم أغابيتوف، ورئيس اتحاد رفع الأثقال في بيلاروس، بافيل لوباتشيف”.

وأضاف: “ناقش الطرفان خيارات تنظيم وعقد مسابقات مشتركة وإمكانية مشاركة الرياضيين البيلاروس في البطولات الروسية، وتم وضع خطط عمل لتبادل ممثلي الحكام والقضاة (في رياضة رفع الأثقال) للعمل في المسابقات التي تنظم في البلدين، وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة”.

وأكمل: “نتيجة الاجتماع بين رئيسي الاتحادين الروسي والبيلاروسي، تم توقيع اتفاقية تعاون”.

يذكر أن أبطال رياضة رفع الأثقال في روسيا وبيلاروس، كانوا قد حرموا من المشاركة في المسابقات الدولية والقارية، بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي والأوروبي لرفع الأثقال على الاتحادين الروسي والبيلاروس، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس