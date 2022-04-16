جزائري يفوز بجائزة اليانصيب في بلجيكا لكنه لا يحمل أوراقا ثبوتية لاستلامها

جزائري يفوز بجائزة اليانصيب في بلجيكا لكنه لا يحمل أوراقا ثبوتية لاستلامها

بلجيكا – فاز شاب جزائري لا يحمل أوراقا ثبوتية بمبلغ 250 ألف يورو في إحدى الألعاب التابعة لليانصيب الوطني البلجيكي، ويسعى حاليا للحصول على جائزته التي لن تعطى له إلا في حال أثبت هويته.

وأوضح ألكسندر فيرشتاتي، وهو محامي الشاب البالغ 28 عاما، لوكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة، أن التذكرة الفائزة هي حاليا بحوزة القضاء في بروج، بعدما حاول ثلاثة من أصدقاء الشاب عبثا مساعدته للحصول على المبلغ.

وأضاف المحامي أن الشبان الثلاثة، وهم أيضا من دول المغرب العربي، أوقفوا للاشتباه في أنهم قاموا بعملية سرقة وأمضوا ليلة رهن التوقيف خلال الأسبوع الماضي.

وفتح مكتب المدعي العام في بروج تحقيقا للعثور على الفائز المحظوظ، الذي تمكن من تبرئة أصدقائه بعدما سلم نفسه للشرطة برفقة محاميه، ويتعين عليه حاليا إثبات حسن نواياه.

وقال فيرشتاتي إن وضع موكله “غير قانوني، إذ لا يحمل أي أوراق ثبوتية ولا يملك كذلك حسابا مصرفيا”، مضيفا “نبحث حاليا عن مستندات تثبت هويته، وعليه التواصل مع أسرته الموجودة في الجزائر”.

المصدر: “أ ف ب”