إنجلترا – فاجأ أسطورة كرة القدم الإيفوارية، ديدييه دروغبا، الجماهير المصرية والجزائرية بتصريحه في مقابلة تلفزيونية، بأن فشل “الفراعنة” والخضر” في بلوغ مونديال “قطر 2022” كان متوقعا.

وفشل المنتخب المصري في التأهل إلى المونديال القطري، بعد خسارته في التصفيات أمام السنغال، بينما خرج المنتخب الجزائري على يد المنتخب الكاميروني.

وقال دروغبا في مقابلة مع شبكة “بي إن سبورتس”: “لم أتفاجأ من عدم تأهل منتخبي مصر والجزائر إلى كأس العالم، هذا كان متوقعا بالنسبة لي، المنتخبات الأفضل هي من تأهلت للمونديال”.

وأضاف نجم نادي تشيلسي السابق: “أتمنى في يوم من الأيام أن أرى منتخبا إفريقيا يتوج بكأس العالم ولو لمرة واحدة”.

واختتم قائلا: “يجب زيادة عدد المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، وهذا ما سيحدث في المستقبل، مما سيجعل حظوظ المنتخبات الإفريقية أكبر في الفوز”.

وتأهلت خمسة منتخبات إفريقيا إلى مونديال “قطر 2022″، وهي المغرب، وتونس، وغانا، والكاميرون، والسنغال.

المصدر: وكالات