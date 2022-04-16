ألمانيا – أشارت صحيفة Frankfurter Allgemeine الألمانية إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية في البلاد، على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن هذه الظاهرة طالت خصوصا الزبدة التي ارتفع سعره منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر مارس بواقع 17.6% على الأقل، وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي.

وذكرت الصحيفة أن سعر الزبدة في شبكة المحالات Aldi تجاوز حتى اليوم عتبة الـ2 يورو مقابل قطعة وزنها 250 غراما ويتراوح في المحالات باهظة الثمن بين 2.5 و3 يورو.

في غضون ذلك، ارتفع سعر الخبز بواقع 7.1% خلال الفترة المذكورة، ناهيك عن الزيت النباتي الذي قفز سعره بنحو 30%، وهو أصبح سلعة نادرة في بعض المحالات التجارية.

وبلغ المؤشر المتوسط لارتفاع أسعار الأغذية في ألمانيا خلال الربع الأخير، وفقا لـFrankfurter Allgemeine، بواقع 6.2%، بينما بلغ مؤشر التضخم 4.9% في يناير و5.1% في فبراير و7.3% في مارس.

ولفتت الصحيفة إلى ارتفاع حاد في الأسعار المحددة من قبل منتجي السلع الزراعية، حيث ارتفعت أسعار محاصيل الحبوب منذ فبراير العام الماضي بقدر 33% والبطاطس بقدر 88% والسلجم بقدر 52% والحليب بقدر 30%.

كما أكدت الصحيفة وقوع قفزة ملموسة في أسعار الجملة خلال الأشهر الـ12 الماضية، وخصوصا المنتجات النفطية (70%) والوقود الصلب (62%) والمعادن والخام (55.8%) ومحاصيل الحبوب والتبغ الشائع وعلف الحيوانات والخشب الخام (نحو 43%).

المصدر: Frankfurter Allgemeine